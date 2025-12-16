Обстрел ВСУ Херсона помешал пяти людям воссоединиться с родными на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что вывоз людей пришлось приостановить

НОВАЯ ГУТА, 16 декабря. /ТАСС/. Пять человек не смогли вернуться на Украину в рамках российско-украинской акции воссоединения семей 16 декабря в связи с обстрелами Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Оперативная остановка, к сожалению, не позволила нам всех вывезти из Херсона, потому что там идет обстрел со стороны Украины, пришлось пока приостановить вывоз пяти человек. Очень большие риски", - сказала Москалькова.