Матвиенко поблагодарила сотрудников ФМБА за помощь участникам СВО
Редакция сайта ТАСС
14:23
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) за помощь участникам специальной военной операции, жителям воссоединенных и приграничных регионов. Она сообщила это в рамках "Парламентского диалога" с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой.
"Все знают, как много вы работаете в Курской области, на передовой, [об] оказании жителям воссоединенных, приграничных регионов конкретной практической помощи. Ваши хирурги, реаниматологи, мобильные бригады проявили огромное мужество, не раз рисковали собственной жизнью, стали ангелами-хранителями для тысяч людей. <...> Искренние вам слова благодарности", - сказала Матвиенко.