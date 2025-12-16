Матвиенко поблагодарила сотрудников ФМБА за помощь участникам СВО

Председатель Совфеда отметила, что хирурги, реаниматологи, мобильные бригады агентства проявили огромное мужество

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) за помощь участникам специальной военной операции, жителям воссоединенных и приграничных регионов. Она сообщила это в рамках "Парламентского диалога" с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой.

"Все знают, как много вы работаете в Курской области, на передовой, [об] оказании жителям воссоединенных, приграничных регионов конкретной практической помощи. Ваши хирурги, реаниматологи, мобильные бригады проявили огромное мужество, не раз рисковали собственной жизнью, стали ангелами-хранителями для тысяч людей. <...> Искренние вам слова благодарности", - сказала Матвиенко.