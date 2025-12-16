В Перми в "Школе 21" будут учить создавать ИИ-агентов при помощи нейросети

Кампус "Школа 21" открылся в городе на площадке технопарка Morion Digital

ПЕРМЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Новый модуль обучения по созданию ИИ-агентов при помощи нейросетевой модели Сбера "Гигачат" представили в открывшейся "Школе 21" в Перми. Его будут изучать как в новом кампусе в столице Прикамья, так и во всех кампусах "Школы 21" в стране, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Открыли "Школу 21" в столице региона. Здесь будут готовить специалистов, которые сегодня нужны практически везде: в промышленности, образовании, медицине, сфере услуг, креативных индустриях и других. "Школа 21" - это еще одна возможность для всех, кому уже исполнилось 18 лет, бесплатно войти в ИТ-сферу", - сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Кампус "Школа 21" открылся в Перми на площадке технопарка Morion Digital. Площадь пространства кампуса превышает 1 100 кв. м, он рассчитан на 100 рабочих станций. По словам главы региона, первый отборочный этап в Перми прошли 150 человек. "Самому старшему участнику - 62 года <...>. Среди участников есть студенты и те, кто решил изменить профессию и попробовать себя в ИТ. Это смелый шаг, мы такое стремление с удовольствием поддерживаем", - добавил Дмитрий Махонин, отметив, что основное обучение начнется 11 марта 2026 года.

В рамках нового образовательного модуля, который будет внедрен во всех кампусах "Школы 21", участники смогут самостоятельно создавать и внедрять ИИ-агентов, способных анализировать запросы и выполнять поставленные задачи, развить компетенции в сфере анализа данных, проектного и исследовательского мышления. В ходе обучения участники создадут интеллектуального ИИ-агента, который поможет определиться со специализацией обучения и создать подборку материалов по выбранному направлению, а также проанализирует рынок вакансий и востребованные компетенции и пришлет по ним актуальную информацию.

На основном обучении участники могут выбрать направление разработки - бэкенд, фронтенд, мобильную разработку или GameDev. Помимо этого, в "Школе 21" работают восемь программ, где также нужно уметь разбираться в коде, но не на столь высоком уровне, какой требуется от разработчиков. Это кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA), биоинформатика, управление проектами и UX/UI-дизайн. В этих программах код выполняет вспомогательную задачу - например, помогает автоматизировать процессы и собирать данные.

По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, "Школа 21" в Перми "уже на старте бьет рекорды". "Например, доля девушек среди абитуриентов - 42%, тогда как в других регионах этот показатель редко превышает 30%. Это не просто цифра - это настоящий прорыв. Пермь давно зарекомендовала себя как один из ключевых IT- и индустриальных центров страны. Мы не раз опирались на сильные, оригинальные решения, разработанные именно здесь. Когда речь заходит о настоящих технологических кластерах России, помимо Москвы и Петербурга в числе первых всегда называют Пермь. Сегодня этот потенциал не просто сохраняется - он приумножается. Спрос на обучение в "Школе 21" в Перми превзошел все ожидания, а качество абитуриентов действительно впечатляет", - сказал Греф.

О "Школе 21"

"Школы 21" уже открыты в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске, Ярославле, Липецке, Магасе, Белгороде, Анадыре, Магадане, Челябинске, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде и Уфе. В ближайшие годы кампусы школы появятся еще в ряде регионов России. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.