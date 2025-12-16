В Калининградской области намерены перерабатывать 100% отходов к 2030 году

В регионе уже работают два предприятия по переработке жировых отходов и два предприятия, перерабатывающие твердые бытовые и промышленные отходы

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области намерены добиться 100% переработки отходов к 2030 году. Об этом заявил глава региона Алексей Беспрозванных на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград".

"Мы хотим к 2030 году дойти до цифры, чтобы у нас на мусороперерабатывающих заводах 100% всех отходов перерабатывалось. Вот такая ключевая цифра. Мусоросортировочный завод, скорее всего, будем строить на том полигоне, где будет основная переработка. Основная задача, конечно, сделать такую систему, которая бы не отражалась на тарифе нашего населения", - сказал Беспрозванных.

Он отметил, что в регионе уже работают два предприятия по переработке жировых отходов и два предприятия, перерабатывающие твердые бытовые и промышленные отходы.

"По сортируемым бытовым отходам сейчас эти компании работают у нас по переработке отходов в пластик, пластиковые изделия. Много наработок, которые из биоотходов делают разные удобрения, недавно видел предложение делать покрытие для игровых и детских площадок из переработанных промышленных и твердых бытовых отходов", - добавил Беспрозванных.