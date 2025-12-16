Политолог Склянчук: демографию в России улучшит развитие городской среды

Член президиума "Союза отцов" отметил, что иногда комфортное жилье и благоприятная обстановка вокруг подталкивают стать родителями

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Улучшению демографической ситуации в России будет способствовать не семейная ипотека, а развитие городской среды. Такое мнение высказал ТАСС политолог, член президиума "Союза отцов" Павел Склянчук.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что программа семейной ипотеки создавалась для повышения рождаемости и улучшения жилищных условий семей, однако действующие правила выдачи кредитов не способствуют достижению этих целей.

"Как правило, семьи сначала принимают решение завести ребенка, а потом купить квартиру или поменять на новую большей площади. Но бывает <...>, когда комфортное жилье с благоприятной городской средой подталкивают стать родителями. Прямой связи между ипотекой и детьми нет", - рассказал собеседник агентства.

По его мнению, необходимо думать не только о количестве детей, но и о том, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. "Для этого в рамках программ благоустройства должны быть целевые проекты по замене старого игрового оборудования в городах, об исследовании поло-возрастного состава детей для зонирования дворовых пространств. Нужно активно развивать горизонтальные игры - это развивающие технологии для детей дошкольного и младшего школьного возраста на асфальте на территории детских садов и школ", - указал Склянчук.

Также важно пересматривать нормативы по пандусам, по ширине лифтовых кабин, в которые многие коляски просто не помещаются и т.д., добавил эксперт.

"Все это элементы единой государственной жилищной политики, которые не измеряются только условиями ипотеки", - заключил Склянчук.