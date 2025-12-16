Россиянка оставила мошенников без денег после продажи квартиры

Пенсионерка потратила средства на личные нужды, а потом обратились с иском в суд о признании сделки недействительной, сообщил замначальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пенсионерка под влиянием мошенников продала в одном из регионов РФ квартиру, но деньги им не отдала, а положила на накопительный счет. Как сообщил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, женщина обратилась с иском в суд о признании сделки недействительной.

"В одном из регионов у нас выявлен такой факт. Пенсионерка, находясь под воздействием мошенников, сначала передала 600 тыс. рублей им, потом заключила договор купли-продажи квартиры, но деньги, переданные ей покупателем квартиры, мошенникам не отдала. Рассказала о случившемся своей племяннице, с которой они полученные от реализации квартиры деньги положили на накопительный счет племянницы, получали проценты, затем истратили их на личные нужды", - рассказал Филиппов в ходе круглого стола на тему об актуальных проблемах при совершении сделок с недвижимостью.

По его словам, спустя полгода пенсионерка обратились с иском в суд о признании сделки недействительной. "Судом вынесено решение о применении двухсторонней реституции, но вырученные от продажи деньги уже потрачены, возвращать им нечего", - пояснил замначальника департамента.

Филиппов добавил, что покупатель написал заявление, в настоящее время в МВД проводится проверка в порядке ст. 144-145, по итогам которой будет принято законное решение.