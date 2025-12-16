В Югре открылся первый на Урале филиал Национального центра "Россия"

Экспозиция формирует целостное представление о природе региона, ее истории, людях, культуре и перспективах развития

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Черенков/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия первого в Уральском федеральном округе и на Крайнем Севере филиала Национального центра "Россия" состоялась в городе Ханты-Мансийске - административном центре Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Его площадь составляет 6 тыс. кв. м, экспозиция формирует целостное представление о природе Югры, ее истории, людях, культуре и перспективах развития, передает корреспондент ТАСС.

По поручению президента РФ до конца 2025 года в пяти субъектах РФ откроются филиалы Национального центра "Россия": регионы были отобраны по итогам защиты проектов, в которой участвовало 15 субъектов. Первый из них появился в Приморском крае во Владивостоке, накануне открылся в Красноярском крае, в Ханты-Мансийске филиал разместился в отдельном здании со всей необходимой инфраструктурой на берегу Иртыша, также готовятся к открытию в Рязанской области и Севастополе.

"Югре есть о чем рассказать, чем гордиться, что внести в общую копилку побед и достижений, которыми гордится вся наша страна. Мне кажется, очень удачное название выбрала команда филиала, открывающейся экспозиции - "Увидеть Югру - влюбиться в Россию": очень красивое и правильное. <...> Я верю, что открывшийся филиал национального центра станет не просто экспозиционным пространством, пространством для демонстрации достижений, но и лабораторией поиска новых прорывных решений и создания новых проектов. <...> Работа по созданию филиала была сделана в короткие сроки и на высочайшем уровне <...> Это первый филиал на Крайнем Севере", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ - председатель оргкомитета Национального центра "Россия" Сергей Кириенко.

Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова отметила, что филиал национального центра в Югре открылся в числе первых в России. "Вы самые первые на Крайнем Севере и первый филиал, первое пространство в Уральском федеральном округе. <...> Мы надеемся, что филиал в Югре станет местом гордости, силы, и чтобы приходя сюда все жители мечтали и хотели создавать будущее России. <...> Это пространство очень мощное, яркое, технологичное, продуманное до мелочей", - сообщила Виртуозова.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что цель филиала национального центра в Ханты-Мансийске - возможность в одном месте познакомить жителей и гостей региона с историей, культурой, традициями и вкладом, который вносит Ханты-Мансийский автономный округ в развитие страны. "Для жителей было принципиально, чтобы он появился в год 95-летия со дня основания Югры", - отметил Кухарук.

Также в ходе церемонии открытия Кухарук наградил Виртуозову за значительный вклад в развитие экономических, культурных и социальных связей между Югрой и другими субъектами РФ почетным наградным знаком Ханты-Мансийского автономного округа "За укрепление дружбы и сотрудничества".

О национальном центре "Россия" в Югре

У здания филиала развернули ЧУМовую улицу, жители и гости города могут познакомиться с бытом и культурой коренных народов, попробовать северную уху и таежный чай, сфотографироваться с оленями.

Национальный центр "Россия" в Ханты-Мансийске располагается в отдельном здании на берегу реки Иртыш на площади шесть тыс. кв. метров. Экспозиция в пяти залах формирует целостное представление о природе Югры, ее истории, людях, культуре и перспективах развития. Здесь, в частности, можно узнать о быте коренных народов Севера, нефтегазовой отрасли в Югре, поиске месторождений, строительстве городов и роли региона в энергетике России, а также современном состоянии и будущем каждого муниципалитета автономного округа. Кроме того, здесь имеется зал временных выставок, которые будут посвящены значимым событиям, датам, достижениям и регулярно сменять друг друга, и кинотеатр, стилизованный под салон современного самолета, где можно совершить виртуальный полет над Югрой и полюбоваться природой и знаковыми объектами региона.

Так, в Национальном центре "Россия" в Ханты-Мансийске гостям предлагается разгадать тайну названия "Югра" в интерактивной этимологической инсталляции, ощутить ароматы тайги в "Квизе запахов", узнать тайны нефтяного промысла: от геологоразведки до переработки, увидеть оживающие барельефы нефтяных вышек и многое другое. Также здесь имеется детская зона отдыха с кафетерием, представлены имиджевые товары предпринимателей и организаций Югры, а в перспективе появятся и из других регионов страны и национальная кухня. Также в планах открытие здесь молодежного центра - рабочего пространства для волонтеров, Движения первых и активных школьников и студентов.