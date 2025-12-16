Соцфонд в ЛНР направил свыше 2,3 млн рублей на выплату беременным студенткам

За 140 дней стандартного отпуска по беременности и родам сумма выплаты в регионе составляет 84 789 рублей

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Отделение Соцфонда России (СФР) по Луганской Народной Республике в 2026 году направило более 2,3 млн рублей на выплату пособия по беременности и родам 28 студенткам региона. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"С сентября 2025 года отделение СФР по Луганской Народной Республике выплачивает пособие по беременности и родам студенткам, которые учатся очно в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Выплату от отделения СФР по ЛНР уже получили 28 студенток на общую сумму более 2,3 млн рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что размер пособия рассчитывается из величины регионального прожиточного минимума - в ЛНР он составляет 18 169 рублей. Так, за 140 дней стандартного отпуска по беременности и родам сумма выплаты в регионе составляет 84 789 рублей.

С 1 сентября пособие беременным студенткам выросло до уровня регионального прожиточного минимума, независимо от факта получения стипендии. Средний размер выплаты по России составляет 90,2 тыс. рублей. Ранее при стипендии на уровне 3,5 тыс. рублей пособие выплачивалось в размере около 16 тыс. рублей.