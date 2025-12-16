В Северной Осетии легализовали 26 тыс. фактов незаконного монтажа оборудования на ЛЭП

Монтаж стороннего оборудования на энергообъектах возможен только по согласованию с сетевой организацией

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты "Севкавказэнерго" провели легализацию более 26 тыс. незаконных точек размещения оборудования на линиях электропередачи в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" продолжают реализацию комплекса мероприятий по легализации незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи на линиях электропередачи (ЛЭП). С начала 2025 года энергетики выявили и узаконили размещение более 26,3 тыс. точек подвеса ВОЛС к энергообъектам, из которых почти 12,3 тыс. точек крепления оптоволокна находятся во Владикавказе", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что монтаж стороннего оборудования на энергообъектах возможен только по согласованию с сетевой организацией. Незаконный подвес на опорах может угрожать стабильности работы энергосистемы - осложняется проведение ремонтов и восстановительных работ, может привести к технологическим нарушениям.

"На сегодняшний день с телекоммуникационными компаниями в Северной Осетии заключено семь договоров на размещение линий связи, один - на стадии урегулирования разногласий. С учетом предыдущих периодов на территории республики выявлено и законтрактовано порядка 40,7 тыс. подвесов оптоволоконного кабеля", - пояснили в компании.

Работа по пресечению случаев несанкционированного монтажа сетей интернет-провайдеров на опорах ЛЭП находится на особом контроле. Сообщить о подобных фактах можно по круглосуточному телефону горячей линии компании "Россети".