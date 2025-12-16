В Калининграде планируют открыть филиал центра "Россия"

По словам губернатора Алексея Беспрозванных, центр будет служить точкой притяжения для жителей и гостей региона

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Филиал национального центра "Россия" планируют построить в Калининграде. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Калининград" сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

"Есть еще и такая инициатива, постараюсь с ней выйти на руководителя, концепцию уже разрабатываем, [хотим] сделать там [на месте бывшего Дома Советов], в том числе национальный центр "Россия", - сказал он.

По словам губернатора, центр будет служить точкой притяжения для жителей и гостей региона. "Это [национальный центр] такое большое пространство, в котором можно сочетать разные и молодежные пространства, и пространства музейные, и выставочные так, чтобы это было точкой притяжения для всех абсолютно - и калининградцев, и гостей нашего города. Поэтому готовим такую концепцию, обязательно покажем", - сказал он.

По решению президента РФ Владимира Путина 4 ноября 2024 года в Москве был открыт Национальный центр "Россия". Филиалы Национального центра "Россия" создаются в регионах по распоряжению президента для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия".