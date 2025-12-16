ФМБА: благодаря мониторингу здоровья издержки предприятий снизились на 20%

Общая заболеваемость на стратегических предприятиях упала на 14%, рассказали в агентстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Благодаря внедрению передовых технологий дистанционного мониторинга здоровья и диспансерного наблюдения снизилась общая заболеваемость на стратегических предприятиях на 14%, что позволило сократить экономические издержки на 20%. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, выступая в рамках "парламентского диалога".

"В 2022 году была разработана стратегия развития и модель современной промышленной медицины, максимально приближенной к рабочим местам. Внедрены передовые технологии дистанционного мониторинга здоровья и диспансерного наблюдения, а также персональные помощники по реабилитации и восстановлению. Эти мероприятия позволили снизить общую заболеваемость на стратегических предприятиях на 14% и увеличить охват профосмотрами на 24%. У 21% из числа обследованных работников выявлены предикторы заболевания и проведена необходимая их коррекция. При этом экономические издержки предприятий снизились на 20%", - сказала она.

Скворцова уточнила, что менее чем за три года агентство развернуло сеть из 47 комплексных центров здоровья для работающих и 267 современных цифровых производственных здравпунктов. А до конца 2027 года планируется открыть в системе ФМБА 62 комплексных центра здоровья и 413 цифровых здравпунктов. В сентябре этого года разработанные ФМБА методические рекомендации по внедрению технологий здоровья сбережения на рабочем месте и сохранению здоровья работников были одобрены и утверждены Российской трехсторонней комиссией. Рекомендации готовы к дальнейшему внедрению на предприятиях по всей стране и уже применяются в 16 субъектах РФ.