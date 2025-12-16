В Ленобласти планируют изымать неиспользуемые участки в пользу льготников

Такой механизм позволил бы оперативно обеспечить землей многодетные семьи и семьи участников СВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил принять законодательную норму, которая позволит изымать неиспользуемые земельные участки в пользу льготников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Считаю, что в нынешних условиях Земельный кодекс может работать более эффективно, если в нем будет предусмотрена норма об изъятии не используемых по целевому назначению земельных участков (недострой, заросшие борщевиком частные земли) в муниципальную собственность для обеспечения участками льготников", - написал Дрозденко.

Он объяснил, что в Ленинградской области такой механизм использования земельных участков позволил бы оперативно обеспечить землей многодетные семьи и семьи участников СВО.

Ленинградская область направит предложения о внесении изменений в текст закона в Государственную Думу РФ, а пока законодатели предусмотрели возможность продажи участков, признанных судом неиспользуемыми, только на публичных торгах.

"Возможность возврата земель в казну для ликвидации очередей сегодня остро необходима. При этом компенсация собственнику может быть предусмотрена в размере рыночной стоимости участка", - отметил губернатор.