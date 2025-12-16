В ДНР запустят пилотный проект по обучению вождению ветеранов СВО с увечьями

В регионе откроют специализированный учебный центр

ДОНЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Учебный центр по обучению вождению ветеранов СВО с увечьями откроют в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин по итогам встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

"Договорились с Андреем Сергеевичем [Никитиным], что запустим в ДНР пилотный проект по обучению ветеранов СВО, получивших травмы и увечья, управлению транспортом, адаптированным под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в регионе откроют специализированный учебный центр. Никитин подчеркнул, что опыт ДНР впоследствии распространят на другие регионы. "Это большая, системная задача, которую президент передо мной поставил, - вовлечение в транспорт ветеранов СВО, ветеранов с какими-то травмами. Это касается и автобусов со специальными технологиями, которые позволяют при наличии травмы водить автобус, позволяют быть инструктором по вождению", - отметил в свою очередь министр.

На опубликованных кадрах видно, что Никитину и Пушилину показали прибывшие в Донецк автобусы, которые смогут водить ветераны с увечьями, а также автомобиль, где инвалид может как учиться вождению, так и выступать инструктором.