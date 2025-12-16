Беспрозванных анонсировал крупнейший проект по обновлению Куршской косы

Проект проработан на уровне концепции

Национальный парк "Куршская коса" © Ирина Мандрыкина/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области совместно с руководством национального парка на Куршской косе намерены реализовать крупнейший за последнее время проект по развитию туристической инфраструктуры полуострова, сейчас готовится проект. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград" сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

"Я проанализировал сколько денег туда вкладывают - действительно немного. Поэтому мы в следующем году, в 2026 году, выходим вместе с национальным парком, я попросил его представить эту концепцию видения двух национальных парков - это Виштынецкого и на Куршской косе, на гранты в размере 400 миллионов рублей. Уже подали эту заявку <…> И это, наверное, крупнейшее будет вложение в развитие инфраструктуры этого объекта за последние годы", - сказал губернатор.

Он отметил, что в Советском Союзе больше внимания уделялось созданию туристической инфраструктуры берега, который находится на территории Литвы, сейчас идет развитие российской части, в частности, создаются туристические тропы. В настоящее время проект развития проработан на уровне концепции.

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 метров). В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест среди туристов. Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек.