Глава центра "Россия" назвала открывшийся в Югре филиал технологичным

По поручению президента до конца 2025 года в пяти субъектах РФ откроются филиалы Национального центра

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 декабря. /ТАСС/. Первый в Уральском федеральном округе филиал Национального центра "Россия", который торжественно открылся в Ханты-Мансийске, является очень технологичным, а его экспозиция - интересной. Об этом сообщила генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

По поручению президента до конца 2025 года в пяти субъектах РФ откроются филиалы Национального центра "Россия": регионы были отобраны по итогам защиты проектов, в которой участвовало 15 субъектов. Первый из них появился в Приморском крае во Владивостоке, в Ханты-Мансийске филиал разместился в отдельном здании со всей необходимой инфраструктурой на берегу Иртыша, накануне открылся филиал в Красноярском крае, также готовятся к открытию в Рязанской области и Севастополе.

"Мы безусловно продолжим [создавать филиалы национального центра], <...> потому что по распоряжению президента России филиалы должны открываться и в других регионах. <...> Филиал в Югре - первый на Крайнем Севере и в Уральском федеральном округе - внешне невероятно красивый, очень интересная экспозиция. Это пространство очень технологичное", - отметила Виртуозова.

Как подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук, филиал центра в Ханты-Мансийском автономном округе создавался силами всего региона. "Мы эту задачу довели до всех глав муниципалитетов, и в ее реализацию включилась большая команда неравнодушных людей. Людей, которые хорошо знают каждый небольшой населенный пункт, и нам удалось по крупицам собрать все то, чем жил, живет и будет жить регион", - отметил он.

В свою очередь заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич сообщил, что многие международные мероприятия сейчас проводятся в Национальном центре "Россия". "Экспозиция помогает международным гостям проникнуться уважением к нашей стране. Самая главная задача - воспитание своего поколения: чтобы наши дети видели историю, традиции, гордились людьми, которые создали такую потрясающую, лучшую в мире и самую сильную страну и сами хотели быть частью этой истории", - сказал он.

О национальном центре "Россия" в Югре

Экспозиция в пяти залах формирует целостное представление о природе Югры, ее истории, людях, культуре и перспективах развития. Здесь, в частности, можно узнать о быте коренных народов Севера, нефтегазовой отрасли в Югре, поиске месторождений, строительстве городов и роли региона в энергетике России, а также современном состоянии и будущем каждого муниципалитета автономного округа. Кроме того, здесь имеется зал временных выставок, которые будут посвящены значимым событиям, датам, достижениям, и кинотеатр, стилизованный под салон современного самолета, где можно совершить виртуальный полет над Югрой и полюбоваться природой и знаковыми объектами региона.

Также здесь представлены имиджевые товары предпринимателей и организаций Югры, а в перспективе появятся и из других регионов страны и национальная кухня. В планах открытие здесь молодежного центра - рабочего пространства для волонтеров, Движения первых и активных школьников и студентов.