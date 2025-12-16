В Дагестане повысили надежность электроснабжения для 35 тыс. жителей

Специалисты "Россетей" увеличили мощность подстанции в Карабудахкентском районе

МАХАЧКАЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Мощность подстанции увеличили специалисты "Россетей" в Карабудахкентском районе Дагестана. Надежность электроснабжения повысили для 35 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе "Дагэнерго".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" заменили на подстанции 110 кВ "Рассвет" в Карабудахкентском районе Дагестана силовой трансформатор с увеличением мощности с 16 до 25 МВА. Общая мощность энергообъекта доведена до 50 МВА. Оборудование российского производства уже прошло высоковольтные испытания и работает в штатном режим", - говорится в сообщении.

Работа на подстанции прошла по программе снижения рисков ограничения потребления электроэнергии.

"Выполненные технические мероприятия позволили энергетикам повысить надежность электроснабжения более 35 тыс. жителей семи населенных пунктов одного из живописнейших районов Дагестана: Уллуйбийаул, Манаскент, Манас, Ачи-су, Губден, Гурбуки и Карабудахкент", - пояснили в компании.

Группа "Россети" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. В управлении находятся более 2,6 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 892 тыс. МВА.