В Калининградской области продолжат вводить новые меры поддержки семей

Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что до 2023 года коэффициент рождаемости в области постоянно снижался

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в 2026 году в регионе продолжат вводить новые меры поддержки семей с детьми, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Об этом он заявил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград".

"Наша задача - увеличивать рождаемость, а значит создавать новые условия для этого в нашем регионе. Вообще, это непростая задача. Мы проводим разные исследования и опросы, что является драйвером для того, чтобы рождаемость увеличилась. Это, конечно, условия и качество жизни, определенные меры поддержки для тех, у кого первый ребенок, у кого много детей в семье. Все это очень-очень тонко и индивидуально. Мы эти меры поддержки продолжаем и, я думаю, еще будем наращивать их в течение следующего года", - сказал Беспрозванных.

Глава региона отметил, что до 2023 года в Калининградской области коэффициент рождаемости постоянно снижался. Стабилизации удалось достигнуть лишь в 2024 году. "В 2025 году примерно на том же уровне стабилизации коэффициента рождаемости мы останемся", - подчеркнул Беспрозванных.