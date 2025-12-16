Губернатор Калининградской области не намерен покидать регион

Слухи о возможном переезде в Москву не соответствуют действительности, отметил Алексей Беспрозванных

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что не намерен покидать регион, а слухи о его возможном переезде в Москву не соответствуют действительности.

"Я помню, еще работал в Воронежской области замгубернатора. И вот, сколько работал, постоянно нашего губернатора, тогда Алексея Васильевича Гордеева, каждый год провожали в Москву, так было с самого начала. <…> Появился первый зам - теперь точно в Москву, еще один первый зам - точно в Москву. Потом успокаивается ситуация, ближе к выборному процессу опять усиливается. Каждый год можно провожать. Я, честно говоря, никуда не собираюсь, поскольку, [как видите], мы только начали с вами работать и уже два часа разговариваем о развитии нашего региона", - сказал он на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград", отвечая на вопрос о возможном переезде в Москву в связи с назначением своего первого заместителя в ноябре.

Губернатор подчеркнул, что вся его семья также проживает в Калиниградской области, кроме старшего сына, который учится в Москве. "Планы грандиозные по развитию нашего региона, как я сказал, когда меня еще представляли, - сделать наш родной дом одним из самых лучших регионов в стране", - добавил Беспрозванных.

Беспрозванных победил на досрочных выборах губернатора Калининградской области, проходивших в регионе 6, 7 и 8 сентября 2024 года. За него проголосовали 270 919 избирателей, что составило 76,55% от общего числа, принявших участие в голосовании. 20 сентября 2024 года он официально вступил в должность.