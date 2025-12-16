На Кубани усилят безопасность в школах после ЧП в Одинцовском городском округе

Руководители муниципальных образований уже получили соответствующие письма министерства образования и науки региона

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края поручили руководству школ региона усилить меры безопасности после инцидента в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

"В школах Краснодарского края примут дополнительные меры безопасности после трагедии в подмосковном Одинцове. Руководители муниципальных образований уже получили соответствующие письма министерства образования и науки региона", - говорится в сообщении.

В частности, в школах будут следить за работой охранников, проведут инструктажи о порядке действий при угрозе совершения теракта, а также будут следить за рабочим состоянием пропускных систем охраны.

Утром 16 декабря подросток с ножом и газовым баллончиком совершил нападение в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. По последним данным, в результате происшествия погиб ученик четвертого класса, охранник получил ранения. Подозреваемого в нападении задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По информации на официальном сайте школы, в ней обучаются более 1 тыс. детей.