Получившую ранения при атаке ВСУ на Каменку-Днепровскую девочку перевезут в Крым

Выводы о состоянии ребенка можно будет сделать через пять-шесть дней

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Девочку, которая получила ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины на частный дом в Каменке-Днепровской, решили перевезти в Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Состояние остается тяжелым, но с некоторой положительной динамикой. Проведена консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Принято решение об эвакуации девочки в Крым - в Республиканскую детскую клиническую больницу - для оказания узкоспециализированной медицинской помощи", - написал он.

По словам врачей, выводы о состоянии ребенка можно будет сделать только через пять-шесть дней.