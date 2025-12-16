В Липецкой области планируют учредить награду за активную поддержку СВО

В регионе уже учреждена медаль губернатора "За участие в специальной военной операции"

ЛИПЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Липецкой области может учредить региональную награду для граждан, активно поддерживающих СВО. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам встречи с липецкими Героями России Юрием Щербаковым, Владимиром Богодуховым, Олегом Сторожуком и Героем Советского Союза Юрием Чуриловым.

"Щербаков, получивший высшую государственную награду за остановку вражеского наступления в бою на СВО, поделился впечатлениями о поддержке с родной земли, а также предложил учредить региональную награду для граждан, активно помогающих фронту. Поддержка родного региона для бойцов на передовой — это знак, что о них помнят, их ценят и ждут. Мы обязательно проработаем вопрос учреждения специального знака отличия для наших активистов", - сказал Артамонов.

На данный момент в регионе уже учреждена медаль губернатора Липецкой области "За участие в специальной военной операции".

Помимо этого, в рамках встречи Богодухов предложил выстроить в области многоуровневую систему наставничества, добавил губернатор.

"Идея заключается в том, чтобы опытные герои, в том числе Герои Советского Союза и России, стали наставниками для ветеранов СВО. Те, в свою очередь, передадут полученные знания и опыт школьникам и студентам, выступая для них проводниками в мир реальных ценностей и ответственных решений. Мы обязательно постараемся реализовать эту идею в рамках наших образовательных программ", - пояснил Артамонов.