В Липецкой области утвердили региональный корпоративный демографический стандарт

Он предусматривает внедрение на предприятиях системы выплат и льгот при рождении ребенка, участие в жилищных программах, оказание медицинской поддержки и другие меры

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Региональный корпоративный демографический стандарт утвердили в Липецкой области. Об этом журналистам сообщил губернатор области Игорь Артамонов по итогам церемонии подписания документа, которая состоялась на заседании координационного Совета по демографической политике региона.

"Региональный стандарт развивает положения федерального корпоративного демографического стандарта. Он предусматривает внедрение на предприятиях системы выплат и льгот при рождении ребенка, участие в жилищных программах для сотрудников, оказание психологической и медицинской поддержки, а также другие меры, направленные на укрепление семьи и повышение рождаемости", - сказал Артамонов.

Губернатор пояснил, что документ призван активизировать участие предприятий в поддержке семей с детьми.

"Наша общая задача - создать устойчивую среду, в которой рождение и воспитание детей будет сопровождаться реальной помощью и уверенностью в завтрашнем дне. Это системная и многогранная работа, где важна консолидация усилий государства, общества и бизнеса", - подчеркнул Артамонов.

По его словам, в 2025 году в рамках национального проекта "Семья" в Липецкой области введен ряд новых мер поддержки, среди которых бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, прокат предметов первой необходимости для новорожденных, сервис нянь и выплата в размере 300 тыс. рублей молодым многодетным семьям.

"На 2026 год запланировано дальнейшее расширение поддержки. В частности, в женских консультациях будут созданы службы, обеспечивающие подготовку семьи к рождению ребенка, а для молодых семей с детьми планируется введение компенсации стоимости найма жилого помещения", - сообщил Артамонов.