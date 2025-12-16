Матвиенко встретилась с командой по следж-хоккею, в которой играют ветераны СВО

Капитан хоккейной команды Совета Федерации "Сенат", председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что сенаторы помогают спортивному коллективу с экипировкой

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко посетила тренировку команды по следж-хоккею "Звезда" из Санкт-Петербурга, в составе которой играют ветераны СВО. Встреча с игроками прошла на ледовой арене "Кристалл".

Следж-хоккей - игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями, где игроки передвигаются на специальных санях (следжах).

"На поле боя вы показали пример мужества и стойкости. А сегодня вы доказываете, что, несмотря на тяжелые испытания, которые выпали, можно продолжать активную жизнь, заниматься спортом и добиваться новых побед. И про вас точно можно сказать, что в хоккей играют настоящие мужчины. Вы наша гордость, наша слава, образец мужества, чести, воли к жизни", - сказала Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.

