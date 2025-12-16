Собянин открыл 2-ю в трамвайную линию без контактной сети с вагонами на автономном ходу

Мэр Москвы поблагодарил работников транспортного комплекса за их работу

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл во вторник новую трамвайную линию на Трифоновской улице.

"Сегодня восстанавливаем историческую справедливость, восстанавливаем трамвайные пути по Трифоновской улице и, таким образом, соединяем Белорусский вокзал и один из крупнейших транспортных узлов - это Рижский (вокзал)", - сказал Собянин.

Таким образом, по словам мэра, у около полумиллиона москвичей появится дополнительная транспортная доступность и связь между двумя транспортными узлами.

"Мы постарались сделать, чтобы трамвай был максимально малошумный, соответственно, проложили малошумные современные трамвайные пути и запустили бесконтактный трамвай "Львенок". Это вторая линия с бесконтактным трамваем. Первая апробирована, хорошо работает, это будет вторая. Не нужно будет делать силовые подстанции, контактные линии, это тоже очень важно", - отметил мэр и поблагодарил работников транспортного комплекса за их самоотверженную работу.

Исторически трамвайная линия на Трифоновской улице была проложена в первой половине 1930-х гг. На протяжении 60 лет по ней ходил трамвай № 5 - один из популярнейших городских маршрутов, которым пользовалось до 100 тыс. человек в день. Движение трамвая по Трифоновской улице было прекращено в середине 1990-х гг., а вместо трамвая № 5 был запущен временный автобус, который впоследствии стал электробусным маршрутом.

В 2024-2025 гг. по поручению Собянина были выполнены работы по комплексному благоустройству Трифоновской улицы с восстановлением движения трамваев. Спустя 30 лет трамвай № 5 вновь будет курсировать между Белорусским вокзалом и станцией метро "Рижская".

О линии

Двухпутная трамвайная линия длиной 2,1 км была проложена по Трифоновской улице - специалисты заменили старые рельсы на новые, обновили шпалы и уложили новое верхнее покрытие путей. На участке улицы Гиляровского между Трифоновской улицей и Рижской площадью уложили новые пути, а у метро "Рижская" обустроили разворотное кольцо для трамваев. Новый участок трамвайных путей интегрирован в действующую сеть.

При обустройстве трамвайной линии применялась технология бесшовной укладки рельсов с использованием резиновых уплотнителей и специальных виброизолирующих матов. Благодаря этому трамваи будут двигаться тихо и плавно.

Маршрут № 5 обслуживают семь современных трамваев "Львенок-Москва". Интервал движения составляет порядка 6-7 минут.

Маршрут длиной 4,4 км следует по Лесной улице, улице Палиха и Тихвинской улице, далее по Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова, Трифоновской улице и улице Гиляровского до станции метро "Рижская", связывая три района Москвы: Тверской, Марьина Роща и Мещанский.

Помимо Белорусского и Рижского вокзалов, возможны пересадки на восемь станций восьми линий рельсового каркаса, включая станции "Белорусская" (Замоскворецкая и Кольцевая линии метро, МЦД-1 и МЦД-4), "Менделеевская" (Серпуховско-Тимирязевская линия метро) и "Рижская" (Калужско-Рижская и Большая кольцевая линии метро, МЦД-2). В частности, быстрая и удобная пересадка между трамваем и метро "Рижская" занимает менее 1 минуты.

Прогнозируемый пассажиропоток - порядка 20 тыс. человек в сутки. Ожидается, что к 2030 году число пассажиров увеличится на 75% - до 35 тыс. в сутки.