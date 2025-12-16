В Ярославле модернизация трамвайной сети завершится к концу 2026 года

В городе уже открыли движение трамваев в Дзержинском

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Движение по обновленной трамвайной сети в Ярославле запустят к концу 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"В первой половине 2026 года планируется полностью открыть движение из Дзержинского района до Ярославского моторного завода, а к концу 2026-го - по всей трамвайной сети города", - говорится в сообщении.

15 декабря в Ярославле открыли движение трамваев в самом крупном жилом районе - Дзержинском. Подрядчиком уложены новые рельсы, смонтирована контактная сеть, обустроены современные остановочные комплексы. Электротранспорт начал ходить на участке от трамвайного депо на Ленинградском проспекте до ТРЦ "Рио".

Ярославская область - один из 10 регионов России, где реализуются проекты обновления электротранспорта. Модернизацию трамвайной сети власти области проводят по концессии с компанией "Мовиста".

"Концессионер уже завершил модернизацию более чем 50% путей. Из запланированных 43,9 километра готово 22 километра. Работы продолжаются в Ленинском районе, в следующем году начнется реконструкция двух путепроводов. В рамках проекта будут также построены новые тяговые подстанции и современный диспетчерский центр, модернизировано депо", - приводятся слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Ранее для трамвайной сети в Ярославле закупили 47 современных низкопольных вагонов.