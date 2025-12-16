Беспрозванных: отряд "Барс" в Калининградской области насчитывает 500 человек

Подразделение полноценно используется в охране важных объектов региона, сообщил глава области

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Созданный в Калининградской области отряд "Барс" насчитывает уже 500 человек. Об этом на пресс-конференции в РИЦ ТАСС в Калининграде заявил губернатор области Алексей Беспрозванных.

"Безопасность нашего региона находится на особом контроле у нашего президента, <…> постоянно в центре внимания президента, который заботится о нашем регионе, - сказал Беспрозванных, отвечая на вопрос ТАСС. - Понятно, что есть ряд мероприятий, которые в этом отношении осуществляются федеральным центром, но мы тоже не должны сидеть на месте, поэтому, как вы помните, сразу же, когда появилась возможность, создали отряд "Барс". По его словам, сегодня в формирование "находится уже 500 человек". "Всех хотел бы поблагодарить, кто принял в этом участие, кстати, я сам вошел в него вместе со всем правительством", - сказал губернатор.

Он сообщил, что подразделение уже полноценно используется в охране важных объектов региона. "Ребята быстро обучились, подняли свои навыки", - сказал губернатор. По его словам, обеспечение формирования одно из лучших в стране. При этом поблагодарил министра обороны за поддержку.

Беспрозванных отметил, что Калининградская область готова противостоять любым провокациям, в том числе со стороны соседей. "Мы готовы к любым провокациям. Хотел бы отметить, что только вместе можем победить", - сказал губернатор. Он отметил, что Калининградская область находится среди соседей, "которые ровно эти информационные вбросы и делают".