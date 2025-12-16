В МВД назвали типичные манипуляции дистанционных мошенников

Мошенники используют часто понятие "срочность"

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. МВД сообщило, что время в преступных схемах является полноценным инструментом давления, поэтому одной из типичных манипуляций, которые встречаются особенно часто у мошенников, является срочность. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"В преступных схемах время - полноценный инструмент давления. Злоумышленники выстраивают сценарии так, чтобы человек не успел подумать, проверить информацию или посоветоваться. Ниже - три типичных манипуляции, которые сегодня встречаются особенно часто", - сказали в управлении.

Так, мошенники используют часто понятие "срочность". "Главная эмоция здесь - паника. "С вашей карты пытаются списать деньги", "нужно срочно защитить счет", "к вам уже едут с обыском - декларируйте средства". Чем меньше времени дают на раздумья, тем выше вероятность получить нужные действия: код, перевод, установку приложения. Срочность - это сигнал тревоги сам по себе", - пояснили в киберполиции. По их данным, любая финансовая или государственная структура даст время уточнить детали и никогда не будет торопить, особенно по телефону.

Кроме того, как отметили в УБК, мошенники используют зачастую термин "завтра". "Техника обещаний и отсрочек используется в схемах с несуществующими товарами, поддельными сервисами доставки или фиктивными инвестиционными платформами. "Отправим завтра", "деньги выведутся завтра", "подтверждение придет завтра". Так преступники удерживают внимание жертвы и затягивают момент, когда человек поймет, что его обманули. Чем дольше "завтра" - тем меньше шансов вернуть деньги", - рассказали в управлении.

Третья распространенная манипуляция - "не вовремя": телефонный звонок рано утром, поздно вечером, на работе, во время поездки - выбор времени всегда осознан. "Задача проста - застать человека в момент, когда он уставший, отвлечен, за рулем или в стрессе. В таких состояниях критическое мышление снижается, а вероятность ошибочного решения - растет", - подчеркнули в киберполиции.

В МВД подчеркнули, что все это встречается и в обычной жизни. В частности, поставщики задерживают заказ, руководители торопят с задачами, покупатели переносят сроки - это нормальный деловой и бытовой процесс, но разница есть - она в реакции на слово "стоп". Нормальный собеседник адекватно отнесется к тому, чтобы, например, перенести разговор, а мошенник - нет.