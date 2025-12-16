В Москве более 440 человек привлекли к ответственности в ходе проекта с "Аминой"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 440 человек привлечены к административной ответственности за предоставление ложных сведений в рамках пилотного проекта с мобильным приложением "Амина" в Москве. Об этом говорится в материалах пресс-службы ГУ МВД к брифингу по теме "Специальное мобильное приложение "Амина" - элемент цифровой реформы миграционного контроля".

"С начала проведения эксперимента к административной ответственности по статье 19.27 КоАП РФ за предоставление ложных сведений привлечены 443 иностранных гражданина. Благодаря приложению значительно повышена эффективность контроля. Все это помогает создавать благоприятную среду для гостей и жителей столицы", - говорится в материалах.

Приложение "Амина" - это инструмент не для ограничения, а для удобства и комфорта, подчеркивается в материалах ГУ МВД.

С 1 сентября в московском регионе стартовал пилотный проект по учету иностранных граждан, призванный заменить действующую систему. Теперь гражданам ряда стран, прибывающим в Москву и Московскую область для работы, необходимо установить специальное мобильное приложение "Амина". Обязательная установка этого приложения касается граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдавии и Украины.

Приложение позволяет получать информацию о местонахождении трудовых мигрантов, прибывающих в Московский регион. Передача данных геолокации способствует усилению контроля за безопасностью и профилактике правонарушений со стороны только недобросовестных мигрантов.