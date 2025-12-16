ДНР получила первую партию автобусов по льготному лизингу

Автобусы большого класса будут задействованы в донецко-макеевской агломерации

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Первая партия автобусов по программе льготного лизинга в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" поступила в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В рамках мероприятий по обновлению подвижного состава общественного транспорта в городах и агломерациях за счет льготного лизинга, предусмотренного федеральным проектом "Развитие общественного транспорта" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", запланирована закупка 24 единиц автобусов большого, среднего и малого класса. Первая партия автобусов уже прибыла в республику", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что автобусы большого класса будут задействованы в донецко-макеевской агломерации. Новые машины Пушилин осмотрел вместе с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

В пресс-службе Минтранса ДНР сообщили ТАСС, что в первой партии от Государственной транспортной лизинговой компании поставлено 15 автобусов. Остальные ожидаются до конца года.

В ноябре сообщалось о 41 пассажирском автобусе, поступившем в ДНР по программе социально-экономического развития республики.