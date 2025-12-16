В Ростовской области на М-4 "Дон" ограничили движение в сторону Москвы из-за ДТП

Движение в сторону Ростова-на-Дону идет по правой полосе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта ограничено на федеральной трассе М-4 "Дон" в направлении Москвы из-за ДТП, сообщили в государственной компании "Автодор".

"Из-за ДТП нет движения на 957-м км М-4 "Дон" в направлении Москвы. Движение в сторону Ростова-на-Дону идет по правой полосе", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что объезд организован через развязку на 944-м км М-4 "Дон" по региональной дороге в сторону Ростова-на-Дону и на 965-м км в направлении Москвы.

В Госавтоинспекции Ростовской области также предложили альтернативный маршрут через 961-й км М-4 "Дон" в районе поселка Молодежный, далее через города Зверево - Гуково - поселки Углеродовский - Волченский на автодорогу Р-260 через город Каменск-Шахтинский.