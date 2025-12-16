Психолог Кялин: дети на медосмотрах умеют "обманывать" тесты

При этом в бытовом взаимодействии стресс, депрессия, увлечения опасными ресурсами так или иначе находят подтверждения, отметил специалист

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Дополнительные меры по профилактике нестандартного поведения школьников примут в Ленинградской области, методическую работу школьных психологов в регионе проанализируют и усилят, заявил вице-губернатор региона по социальным вопросам Александр Кялин.

"Действительно, современные дети умеют "обманывать" психологические тесты, но в ежедневном бытовом взаимодействии стресс, депрессия, увлечения опасными ресурсами так или иначе находят подтверждения. Во взаимодействии с родителями школьные психологи, учителя и даже одноклассники могут среагировать, чтобы помочь и не довести до беды", - подчеркнул Александр Кялин.

Дополнительно оценку и рекомендации по повышению эффективности получат технические системы безопасности в школах.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала модель психологической помощи детям в Ленинградской области образцовой для всей страны. Эта схема должна помочь снизить число суицидов среди несовершеннолетних. Сейчас в регионе работает более 700 педагогов-психологов.

Утром во вторник несовершеннолетний напал с ножом на охранника и школьника в Одинцове Московской области. От полученного ранения ребенок погиб. В понедельник ученик девятого класса одной из школ в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ранил ножом учительницу. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве подозреваемой задержана сотрудник охранного предприятия, которая была на посту в день нападения.