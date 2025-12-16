В Самарской области участники программы "СВОе дело" получат наставников

Первым наставником стала врио заместителя председателя правительства региона Регина Воробьева

САМАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Самарской области дополнят комплексную программу для участников боевых действий и их семей "СВОе дело" прикладным модулем, предполагающим наставничество в вопросах ведения предпринимательской деятельности. Решение принял губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с выпускниками программы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей "СВОе Дело. Самарская область" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Программа нацелена на социальную и профессиональную адаптацию защитников Отечества, их интеграцию в экономическую жизнь региона. Участники программы получат необходимые знания и поддержку в создании собственного дела.

"Важно правильно упаковать идею в бизнес-проект, а для этого тоже необходима помощь. Чтобы не получилось так, что люди получили базовые знания, но не знают, как сделать первый шаг. В связи с этим программу необходимо дополнить прикладным модулем, в том числе предусмотреть определение кураторов, которые смогут оказывать помощь в оформлении заявок на получение грантов, а также в предпринимательской деятельности в целом", - подчеркнул Федорищев.

Он поручил обеспечить сопровождение наставниками каждого участника программы, намеренного заниматься бизнесом, от начального этапа до реализации проекта. Такими помощниками смогут стать действующие предприниматели или представители власти. Первым наставником стала врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева. Она будет помогать жене бойца СВО в реализации проекта спортивно-патриотического клуба "Сила духа", деятельность которого будет направлена на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и коллективный досуг.

Около 100 слушателей первого потока программы в течение трех месяцев под руководством экспертов и наставников проходили обучающий цикл, направленный на формирование и детальную проработку конкретных бизнес-проектов, включая консультации по мерам господдержки и развития предпринимательских навыков. На финале программы ее участники защитили разработанные бизнес-проекты в различных отраслях - от производства и строительства до сферы услуг. По итогам обучения 76 выпускников получат сертификаты о прохождении курса. Это открывает для них доступ к дополнительным мерам поддержки, включая гранты и льготные финансовые инструменты. Кроме того, выпускники программы "СВОе Дело. Самарская область" получат возможность участвовать в таких проектах, как "СВОе дело с Ростех", где они смогут реализовать свои идеи в реальные технологии и интегрировать их в промышленное производство.