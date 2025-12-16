В ОП РФ будут мониторить расследование трагедии в подмосковной школе

Комиссия обратила внимание на необходимость защиты детей и общества от деструктивного контента

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) будет контролировать ход расследования нападения в Успенской школе Одинцовского района Подмосковья. Об этом говорится с официальном заявлении комиссии.

"Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК будет держать на особом контроле расследование данного преступления и процесс оказания всей необходимой психологической и социальной помощи пострадавшим, их семьям, а также всему школьному коллективу", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ОП.

Как отмечается в заявлении, комиссия предпримет все необходимые меры для установления рабочего контакта с СК РФ и правоохранительными органами Московской области для мониторинга расследования.

Комиссия также поддерживает и настаивает на проведении всех необходимых экспертиз, включая комплексную "психиатрическую и психолого-педагогическую экспертизу" личности нападавшего и обстоятельств его жизни.

Комиссия обращает внимание на необходимость защиты детей и общества от деструктивного контента. "Поддерживаем призыв о "неэтичности и недопустимости распространения в общедоступных источниках видеозаписей с места преступления", которые могут травмировать психику и использоваться для пропаганды насилия", - говорится в заявлении. Кроме того, общественники настаивают "на усилении межведомственной работы по "раннему выявлению" среди подростков признаков вовлечения в деструктивные идеологии через интернет и социальные сети".