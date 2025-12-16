В Железноводске каждую контейнерную площадку вывоза ТКО оборудуют камерой с ИИ

Программа интеллектуального видеомониторинга на контейнерных площадках города работает с лета 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 16 декабря. /ТАСС/. Все контейнерные площадки для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в Железноводске намерены оборудовать системой видеонаблюдения с искусственным интеллектом для борьбы со стихийными свалками в городе. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Железноводска Сурен Михитарян в рамках круглого стола по развитию санаторно-курортной отрасли Ставрополья, организованного Региональным информационным центром "ТАСС Кавказ" в городе-курорте Железноводске.

"Программа интеллектуального видеомониторинга на контейнерных площадках города работает с лета 2025 года. Мы увеличиваем количество контейнерных площадок, которые оборудованы видеокамерами с аналитикой, и в целях у нас довести это до 100%, чтобы каждая контейнерная площадка у нас была оборудована этой системой, позволяющей отслеживать, кто незаконно вывозит туда строительные или негабаритные отходы, не входящие в ТКО", - сообщил Михитарян.

По его словам, программа интеллектуального видеомониторинга включает в себя видеонаблюдение и аналитику на основе нейросетей. "На территории города Железноводска внедрена программа интеллектуального видеомониторинга, которая включает в себя видеонаблюдение и аналитику на основе нейросетей. Вкладка "Мои камеры" транслирует все точки подключения, в разделе "Вывоз мусора" собрана информация о вывозе мусора по дням недели, в разделе "Активность" отображается любая активность, происходящая на территории контейнерной площадки с возможностью сортировки по длительности видео, типу объектов, а также с фиксацией автомобильных номеров", - добавил спикер.

Он также отметил, что благодаря камерам, которые уже установлены на некоторых площадках, были выявлены нарушения. "В настоящее время идет пилотное тестирование на нескольких объектах, которое уже дает положительные результаты. Разъяснительную работу провели уже более чем с 70 гражданами и из них на повторном нарушении попались 6 человек, которых мы уже оштрафовали", - рассказал Михитарян.

РИЦ "ТАСС Кавказ" провел круглый стол в городе Железноводске, посвященный перспективам развития и цифровизации санаторно-курортной отрасли в Ставропольском крае. Организаторами также выступили Администрация города-курорта Железноводска и Торгово-промышленная палата Ставропольского края.