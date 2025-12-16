Осужденного за взятки экс-мэра Старого Оскола досрочно освободили из колонии

Такое решение приняли из-за его болезни

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Старого Оскола Белгородской области Александр Сергиенко, приговоренный к 11 годам 9 месяцам лишения свободы по делу о коррупции, досрочно освобожден из колонии по состоянию здоровья. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты, сообщил ТАСС адвокат осужденного Борис Бочаров.

"Сегодня Валуйский районный суд Белгородской области удовлетворил наше ходатайство. Александр Николаевич (Сергиенко - прим. ТАСС) освобожден от отбывания наказания в связи с болезнью. Он уже дома", - сказал Бочаров.

В 2024 году Сергиенко был осужден по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (п. "в" ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ) и приговорен к 11 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что с 2017 по 2021 год, занимая пост главы администрации Старого Оскола, он получил от предпринимателей взятки в виде имущественных услуг и право на долю в объекте недвижимости. Общая стоимостью услуг оценивалась свыше 31 млн рублей. Вину экс-мэр не признал, утверждая, что его оговорили.

Под стражей Сергиенко находился с марта 2023 года. В ходе судебных процессов его защита неоднократно заявляла о тяжелых хронических заболеваниях подсудимого, в том числе болезни почек, и просила об изменении меры пресечения.