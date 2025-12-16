Госдума приняла законопроект о домовых чатах в Max

Изменения призваны повысить уровень коммуникации между жильцами и управляющими организациями

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании поправки, касающиеся в том числе домовых чатов в Мах.

Согласно документу, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и фондов капремонта будут вести официальное взаимодействие с жителями многоквартирных и жилых домов через национальный мессенджер. Изменения призваны повысить уровень коммуникации между жильцами и управляющими организациями.

Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), с помощью домового чата в Мах будет решена главная проблема, из-за которой сегодня, например, сложно удаленно проводить общие собрания собственников - это идентификация участников. "Остальные мессенджеры недостаточно защищены, их использование создает риск завладения данными (в том числе персональными)", - подчеркнул депутат.