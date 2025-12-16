В ОП РФ возмутились публикацией кадров с места нападения в подмосковной школе

Член комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Армен Гаспарян подчеркнул, что государство должно применить назидательное наказание

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. СМИ, публикующие кадры с места трагедии в подмосковной школе, должны нести за это ответственность по закону. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Армен Гаспарян.

Он выразил возмущение публикацией кадров убитой горем матери и призвал к соблюдению элементарных нравственных принципов. По его словам, если СМИ не понимают необходимости удаления подобных материалов по просьбе Совета по правам человека (СПЧ), государство должно применить назидательное наказание.

"Почему Роскомнадзор не блокирует [СМИ] за нарушение закона? Закон надо соблюдать. Если СМИ вдруг по какой-то причине не знают, что содержится в законе РФ "О средствах массовой информации", то это незнание не освобождает от ответственности", - сказал Гаспарян, слова которого приводятся в сообщении в Telegram-канале ОП.

"Когда блогеры в интернете творят абсолютный беспредел, выкладывая видео, которые противоречат законодательству - не блюрятся, не имеют сопроводительной обязательной плашки "18+" и сопровождающего текста, что это кадры совершенного преступления - это полдела. Но поскольку этим вдруг занялись СМИ и начали делать ровно то же самое, возникают вопросы", - сказал Гаспарян.