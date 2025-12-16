Спланированы мероприятия по предупреждению пожаров в Мордовском заповеднике

К реализации первоочередных мер специалисты приступят в начале 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков совместно с главой Минприроды Александром Козловым и генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым провели совещания по вопросам предупреждения пожарной опасности на территории Мордовского заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"16 декабря в МЧС России состоялось межведомственное координационное совещание с участием глав чрезвычайного ведомства Александра Куренкова и Минприроды России Александра Козлова, а также генерального директора госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева. К обсуждению вопросов пожарной безопасности Мордовского государственного природного заповедника по видео-конференц-связи присоединились высшие должностные лица Республики Мордовия, Нижегородской области и Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, ранее для выработки мер руководители встречались в начале ноября. Тогда были приняты решения о создании межведомственной рабочей группы, а также разработке проекта плана мероприятий, включающего вопросы предупреждения, мониторинга пожарной опасности и тушения пожаров на территории заповедника.

В проекте межведомственного плана несколько десятков мероприятий. Среди них корректировка нормативной правовой базы, увеличение количества сил и средств для защиты от огня территории, расчистка просек и горельников. "Все ради того, чтобы не допустить повторения ситуации 2010 и 2021 годов. В последнем случае тушили пожар на заповедной территории более 3 тысяч человек. Только от МЧС России на месте работали 13 аэромобильных группировок и задействовались 12 воздушных судов", - пояснили в министерстве.

В ближайшее время все пункты плана будут согласованы и утверждены руководителями ведомств. К реализации первоочередных мер специалисты приступят в начале следующего года.