В Ярославской области оформление льготных разрешений на парковку начнется 17 декабря

Подать заявку на разрешение можно будет через многофункциональные центры

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Жители Ярославской области с 17 декабря смогут оформлять резидентные и льготные разрешения на использование платных парковок в регионе. Об этом сообщил на заседании правительства Ярославской области губернатор Михаил Евраев.

"С 17 декабря начинается прием заявлений на получение льготных и резидентных разрешений для парковки. Для удобства жителей приняли решение сдвинуть дату запуска самой системы. Единое парковочное пространство теперь начнет работу не 20, а 25 декабря в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Переславле-Залесском и Угличе. Подать заявку на разрешение можно будет через многофункциональные центры в любом из этих пяти городов", - сказал губернатор.

Бесплатные резидентные разрешения позволят оставлять машину в пределах резидентных зон в ночное время - с 19:00 до 08:00. При их наличии можно оформить платные резидентные абонементы, которые дадут возможность круглосуточной парковки по фиксированной стоимости. Льготные разрешения предусматривают снижение стоимости парковки на 60% для отдельных категорий граждан. Для инвалидов парковка будет бесплатной.

По словам Евраева, в МФЦ будут открыты дополнительные окна для получения резидентных разрешений. Сотрудники прошли специальное обучение, чтобы быстро проконсультировать автовладельцев. Процесс получения резидентного и льготного разрешения займет два дня, исключая день подачи заявления. Гражданин может оформить документ только на одно транспортное средство.

"Стоимость резидентных абонементов для транспортных средств категорий "А" и "М" на 30 дней составит 200 рублей, на 365 дней - 1 500 рублей в Ярославле, 1 200 рублей - в Рыбинске и 900 рублей - в остальных городах. Для автомобилей категории "В": на 30 дней - 400 рублей в Ярославле и по 300 рублей в остальных городах, на 365 дней - 3 000 рублей в Ярославле, 2 400 рублей - в Рыбинске и 1 800 рублей - в остальных городах", - уточнили в пресс-службе.

Резидентное разрешение будет действовать в конкретной парковочной зоне по месту проживания. В Ярославской области сохранится около 5 тысяч бесплатных мест парковки согласно правилам дорожного движения.