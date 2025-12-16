Экс-менеджер Avicii намерен в суде доказать свою непричастность к смерти артиста

Араш Пурнури подчеркнул, что его цель - не получение компенсации, а исправление неточной публичной информации

СТОКГОЛЬМ, 16 декабря. /ТАСС/. Бывший менеджер шведского диджея и музыкального продюсера Avicii (настоящее имя - Тим Берглинг) Араш Пурнури намерен в судебном порядке доказать свою непричастность к самоубийству артиста.

"Целью этого иска является не получение финансовой компенсации или какой-либо другой формы помощи, а исправление неточной и неполной публичной информации о событиях в моем профессиональном окружении, связанных с Avicii", - написал Пурнури в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он подчеркнул, что намерен опровергнуть все нападки в его сторону из-за смерти артиста. "Я буду придерживаться фактов, поддающихся проверке. Кое-что из того, что станет известно, вызовет дискомфорт. Многие обстоятельства скрывались от общественности, и это сокрытие причинило мне значительный вред и вызвало общественное осуждение", - отметил экс-менеджер диджея.

Пурнури также заявил, что не призывает общественность верить ему на слово и посоветовал дождаться публикации материалов по делу, которые будут доступны для прочтения любому желающему.

Avicii известен широкой публике благодаря композициям My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. Диджей был найден мертвым 20 апреля 2018 года в столице Омана Маскате. Уже после смерти стало известно, что у музыканта были проблемы с психикой. После его смерти появилась теория, что музыкант мог совершить самоубийство из-за давления со стороны менеджеров.