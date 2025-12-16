Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

В частности, абитуриентам нужно получить 40 баллов по русскому и математике профильного уровня

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ приказом утвердило минимальные баллы, которые нужно получить на ЕГЭ для поступления в вузы. Это следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.

Так, минимальный балл ЕГЭ 40 абитуриентам нужно получить по русскому языку, математике профильного уровня, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. Порог в 41 балл необходимо преодолеть по физике.

Самые высокие минимальные баллы заявлены по обществознанию и информатике - 45 и 46 соответственно.