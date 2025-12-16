В Тамбовской области впервые пройдут игры Первой телевизионной лиги КВН

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Тамбовская область станет новой площадкой для съемок игр Первой телевизионной лиги КВН в 2026-2028 годах. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в канале Мах.

Состав команд для дебютного сезона в Тамбове будет сформирован по итогам международного музыкального фестиваля "КиВиН-2026" в Сочи.

"Сегодня в Москве с генеральным директором "АМиК" Александром Масляковым подписали меморандум о проведении в Тамбовской области игр Первой телевизионной лиги КВН в 2026-2028 годах", - написал Первышов.

По его словам, решение развивать это направление было принято после успешного проведения игры Центральной юго-западной лиги КВН, в которых первое место разделила команда "Б" из села Новоникольское Мичуринского округа, а серебряным призером стала команда "Черное и белое" из Котовска.

"Это не только отличная возможность для нашей молодежи проявить себя, но и еще одно направление событийного туризма. Уверен, что такой опыт позитивно отразится на развитии региона в целом", - считает Первышов.

Съемки Первой телевизионной лиги, являющейся одним из главных проектов КВН, последние четыре сезона проходили в Перми.