"Гигачат" успешно сдал экзамены на бакалавра в РАНХиГС

Тест для нейросети был разработан экспертами Президентской академии и состоял из 400 вопросов по различным темам

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Нейросеть Сбера "Гигачат" успешно сдала сразу два экзамена в Президентской академии, подтвердив знания, соответствующие степени бакалавра по направлениям "Экономика и финансы" и "Финансовая грамотность". Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка, отметив, что модель доказала свою компетенцию в ключевых областях экономики, инвестиции и банковского дела.

Комплексный экзамен для нейросети был разработан экспертами Президентской академии и состоял из 400 вопросов по различным темам от микро- и макроэкономики до международной экономики и экономической политики с акцентом на банки и финансовые рынки.

"Гигачат" подтвердил глубокие знания и высокий уровень экспертизы в сфере финансов. Уже сейчас нейросеть помогает людям разбираться в сложных аспектах экономики, инвестиции и управления личными средствами", - отметил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Тест был подготовлен с учетом требований к выпускникам бакалавриата.

"Теперь нейросеть стала сертифицированным бакалавром, и мы можем быть уверены в корректности ее ответов по этим дисциплинам", - подчеркнул проректор Президентской академии Артур Азаров.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф на конференции "Сделано в Сбере сообщил, что общий эффект от внедрения искусственного интеллекта во всех направлениях бизнеса в 2026 году достигнет 550 млрд рублей.