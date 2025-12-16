Депутат Рады Костенко: ВСУ попросили ввести для дезертиров новые ограничения

Парламентарий рассказал, что Генштаб просит ввести для сбежавших военных такие же ограничения, как для неплательщиков алиментов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросил Верховную раду ввести для сбежавших военных такие же ограничения, как для неплательщиков алиментов. Об этом сообщил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, соответствующее письмо пришло от Генштаба и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. "Сегодня пришло письмо от Генерального штаба <...> в комитет с просьбой рассмотреть два законопроекта, в которых как раз прописывается вопрос о самовольном оставлении части [СОЧ]. <...> там приблизительно такие ограничения, как, например, для людей, которые уклоняются от уплаты алиментов. То, что я успел прочитать в этих законопроектах, которые просят нас вооруженные силы принять, это и блокировка социальных выплат, хотя это дискуссионный вопрос <...>, вот приблизительно то, что есть для тех, кто не платит алименты, какие-то блокировки, прописаны в этом законопроекте", - сказал Костенко. Фрагмент видеозаписи его заявления опубликовало издание "Страна".

По словам Костенко, эти законопроекты содержат "относительно жесткие административные ограничения". Он полагает, что ограничение прав станет "очень дискуссионным вопросом в парламенте". При этом депутат предположил, что парламентские комитеты начнут рассматривать инициативу уже в ближайшее время.

"Страна" со своей стороны отмечает, что меры, помимо блокировки социальных выплат, предусматривают ограничение управления транспортом, арест счетов и временное ограничение выезда за границу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах. Количество случаев дезертирства и самоволок в ВСУ постоянно растет. В ноябре Костенко заявил, что количество дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат скоро сравняется с численностью ВСУ.