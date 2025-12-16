В Ярославской области выход автобусов на линию достиг 96%

Регулярность перевозок достигнута благодаря плановому обновлению парка, которое кардинально изменило ситуацию на маршрутах, сообщил губернатор региона Михаил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Показатель выхода автобусов на линию в Ярославской области достиг 96%, что значительно больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на заседании правительства региона.

"Надежность перевозок повысилась - выход транспорта на линию достиг 96%, что значительно больше прошлогоднего показателя. Срывы, которые еще недавно регулярно происходили на межмуниципальных маршрутах, сейчас носят единичный и экстренный характер", - сказал Евраев.

Он отметил, что регулярность перевозок достигнута благодаря плановому обновлению парка, которое кардинально изменило ситуацию на маршрутах. "За 11 месяцев этого года общественным транспортом воспользовались 132 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году. Это говорит о росте доверия людей и уровня комфорта", - сказал глава региона.

По словам Евраева, за год в города области, включая Рыбинск, Ростов Великий, Углич, Переславль-Залесский и Данилов, было поставлено 145 новых машин. Сейчас идет поставка еще 204 автобусов. "В первом квартале 2026 года мы завершим модернизацию в оставшихся 11 округах и на межмуниципальных маршрутах", - уточнил губернатор.

Системой безналичной оплаты через QR-коды, банковские карты и приложения в общественном транспорте Ярославской области теперь пользуются 95% пассажиров. Для гарантии работы сервиса в любых условиях область добивается включения местных транспортных приложений в "белый список" Минцифры России. "Это позволит производить оплату даже при временных ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности", - пояснил Евраев.

По данным пресс-службы правительства региона, дополнительно в первом квартале следующего года на автобусах и остановках появятся специальные метки. Они обеспечат более точное отслеживание транспорта в мобильных приложениях. Со следующей недели в Ярославле по выходным дням начнут курсировать ночные маршруты.