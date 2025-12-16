В Смоленской области социальное партнерство получило правовую основу на три года

Церемония подписания прошла на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Новое трехстороннее соглашение, направленное на укрепление социального партнерства, заключили в Смоленской области. Документ на 2026-2028 годы подписали Смоленское областное объединение организаций профсоюзов, региональное объединение работодателей "Научно-промышленный союз" и правительство региона, сообщил губернатор Василий Анохин.

Церемония подписания прошла на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где были подведены итоги совместной работы и определены планы на предстоящий период.

"Закрепили намерения в новом соглашении на 2026-2028 годы. Это реальный инструмент, позволяющий совместно работать над улучшением социально-экономической и демографической ситуации в регионе", - сообщил Анохин в своем канале в Мах.

По его словам, общей задачей сторон является обеспечение благополучия жителей региона и сохранение социально-экономической стабильности, что соответствует основным целям развития страны, поставленным президентом России Владимиром Путиным.

Особый приоритет в соглашении отдан поддержке участников специальной военной операции и их семей. В рамках этой работы решаются вопросы трудоустройства ветеранов, а также реализуется программа подготовки управленцев из числа участников СВО "Герои СВОего времени. Смоленск".

К числу ключевых направлений взаимодействия отнесены также сохранение стабильной занятости, развитие рынка труда, внедрение института наставничества и обеспечение безопасности рабочих мест. Отдельное внимание будет уделяться поддержке семей с детьми и работающих родителей.