Школьники Москвы стали победителями всероссийской олимпиады по программированию

Они завоевали 12 медалей, сообщили в столичном департаменте образования и науки

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московские школьники завоевали 12 медалей на Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"36 столичных учеников завоевали медали на Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию. На счету юных москвичей одна золотая, четыре серебряных и семь бронзовых наград. Победителем олимпиады стала команда из физико-математической школы № 2007. Еще 16 коллективов были отмечены дипломами первой и второй степени", - говорится в сообщении.

Уточняется, что финальный этап соревнований прошел 15 и 16 декабря в Санкт Петербурге, Новосибирске, Алматы и на федеральной территории "Сириус". В этом году в заключительном этапе приняли участие более 250 команд, в том числе 32 из Москвы.

В пресс-службе отметили растущий интерес к информатике и другим техническим дисциплинам среди юных москвичей. "В этом году на школьном этапе Всероссийской олимпиады по информационной безопасности приняли участие свыше 29 тысяч учеников - на 82% больше, чем годом ранее. <...> Популярность олимпиады по робототехнике выросла на 55% - ее задания выполнили более 15 тысяч школьников. Кроме того, в этом сезоне впервые прошла олимпиада по искусственному интеллекту, собравшая почти 19 тысяч участников", - добавили в ведомстве.