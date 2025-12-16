Госдума обсудит увеличение штрафа за нарушение правил перевозки детей

Также во втором чтении рассмотрят законопроект о запрете на продажу табака и вейпов на остановках

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят законопроект об увеличении штрафа за нарушение требований к перевозке детей для водителя и проект о запрете продавать вейпы на остановках.

Законопроект о штрафах за нарушение требований к перевозке детей на транспорте был внесен на рассмотрение Госдумы председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета Игорем Тресковым в марте. Предлагается увеличить административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя - с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Изменения предлагается внести в ч. 3 ст. 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Поправками предлагается установить, что для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составит не 5 тыс. рублей, как для физических лиц, а 50 тыс. рублей - как для должностных лиц.

Также на пленарном заседании во втором чтении будет рассмотрен законопроект о запрете на продажу табака и вейпов на остановках, он был внесен на рассмотрение палаты парламента в мае 2025 года Законодательной думой Хабаровского края. Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Авторы инициативы предлагают распространить этот запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках. Ко второму чтению в законопроект предлагается внести поправки, которые предусматривают, что табак можно будет продавать на остановках, если это единственный пункт продажи такой продукции в городе.

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий унификацию порядка распределения средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, гранты, предоставляемые в форме субсидий юрлицам, индивидуальным предпринимателям, физлицам, а также отдельным некоммерческим организациям. Документ был инициирован правительством РФ.

Документом предлагается унифицировать подходы к распределению субсидий, направленных на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; грантов в форме субсидий (в том числе на конкурентной основе), предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, госкорпорациями и публично-правовыми компаниями. Также будут унифицированы подходы к распределению грантов НКО, не являющимся казенными учреждениями, в форме субсидий, в том числе предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ, органами местной администрации по результатам проводимых ими отборов; субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, в том числе на возмещение затрат, а также недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с законодательством РФ государственному регулированию.