В Москве стартует конгресс по MICE-индустрии

На мероприятие приедут свыше 2 тыс. участников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Международный Meet Global MICE Congress, к которому присоединятся участники из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, СНГ, а также Индии и Китая, стартует в Москве в среду.

Мероприятие ориентировано на профессиональное сообщество MICE-индустрии - людей, которые занимаются организацией конгрессов, выставок, корпоративных мероприятий и деловых путешествий. Это в том числе представители отдельных сетей, конгрессно-выставочных площадок, культурных и развлекательных достопримечательностей и других.

"Главная тема конгресса - "Единство через открытое многообразие: новые возможности для глобального роста". В 2025 году масштабы мероприятия значительно выросли. Ожидается, что на конгресс приедут более 2 тыс. участников и около 200 представителей программы профессиональных покупателей, пройдут 3,2 тыс. деловых встреч и другие события с ведущими международными экспертами MICE-индустрии", - сообщается на портале мэра Москвы.

В первый день участники обменяются государственными практиками, обсудят организацию международных конференций и проанализируют, как персонализация и геймификация трансформируют индустрию. Второй день будет посвящен бизнесу и практике. Эксперты расскажут, как кратно увеличить число проектов своей компании, а также обсудят особенности работы с ВИП-клиентами и заказчиками из азиатских стран.

Отмечается, что в 2025 году на конгрессе значительно расширят экспозону, свои возможности презентуют 115 экспонентов, среди которых Саудовская Аравия, Оман, Гонконг, Армения, а также 15 российских регионов, в том числе Свердловская, Тюменская, Мурманская и Калининградская области. Кроме того, экспонентами станут отдельные компании - представители крупного российского и зарубежного бизнеса, в том числе из Монголии, Марокко, Узбекистана, Турции, Иордании и других стран.