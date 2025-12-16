Во Франции пересчитали стоимость Олимпийских игр 2024 года

Резкое снижение оценки расходов связано с учетом положительного влияния события на экологию, туризм, на ситуацию с занятостью и инфраструктуру

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. "Чистая стоимость" летних Олимпийских игр, прошедших в 2024 году во Франции, составила €2,8 млрд. Такие данные приводит французский Верховный комиссариат по вопросам планирования, который возглавляет бывший министр-делегат, ответственный за транспорт, и по делам Европы Клеман Бон.

Оценка органа сильно расходится с оценкой Счетной палаты, которая в сентябре этого года оценила государственные расходы на проведение Игр в €6,6 млрд. Однако Бон в своем вступительном слове к отчету настаивает, что эту сумму "следует разделить больше чем на два", учитывая "социально-экономическое измерение" этого события. "Исходя из очень сдержанного сценария, ее можно сократить до менее чем €3 млрд. А согласно более благоприятному сценарию, она даже сократилась бы более чем в четыре раза, примерно до €1,5 млрд", - уверен он.

В самом отчете поясняется, что столь резкое снижение оценки расходов связано с учетом положительного влияния события на экологию, туризм, на ситуацию с занятостью и инфраструктуру Франции. Так, по мнению авторов доклада, прибыль от созданной инфраструктуры можно извлекать в течение долгого времени, а ее общая стоимость, согласно "некоторым предположениям, которые требуют уточнения", составляет порядка €3 млрд, тогда как выгода французов, посещающих их, может быть оценена в €300 млн.

И хотя в отчете признается, что отельный бизнес переживал спад в 2024 году, в нем утверждается, что сезонные арендодатели смогли извлечь прибыль из Игр, а непосредственно во время состязаний заполняемость отелей была несколько выше обычного. Утверждается, что создание рабочих мест во время Олимпиады позволяет снизить отчетную стоимость игр еще на €200 млн.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа 2024 года.